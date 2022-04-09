МО показало кадры вылета истребителей для уничтожения ЗРК «Бук» ВСУ

Министерство обороны России 9 апреля опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Экипажи истребительной авиации Воздушно-космических сил России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

«Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность», уничтожив обнаруженные цели, что подтверждается данными средств объективного контроля», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области. Так, по просьбам местных жителей они обезвреживают на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела ВСУ и формирований украинских радикалов.

Все боеприпасы, которые обнаруживают саперы, они стараются уничтожать в безопасном, специально отведенном месте, подальше от мирных жителей. Единственное исключение — это те снаряды, которые нельзя извлечь из земли. Они с соблюдением требований безопасности уничтожаются на месте.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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