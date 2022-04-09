Минобороны РФ показало кадры работы саперов во время спецоперации на Донбассе

Министерство обороны РФ показало 9 апреля, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области.

Российские саперы в Харьковский области выполняют важную задачу: по просьбам местных жителей они обезвреживают на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) и формирований украинских радикалов.

Среди снарядов, которые не взорвались после обстрела украинской стороной, можно заметить даже ракетные снаряды от реактивных систем залпового огня «Ураган».

Все боеприпасы, которые обнаруживают саперы, они стараются уничтожать в безопасном, специально отведенном месте, подальше от мирных жителей. Единственное исключение — это те снаряды, которые нельзя извлечь из земли. Они, с соблюдением требований безопасности, уничтожаются на месте.

Саперы говорят о том, что местные жители охотно идут с ними на контакт и даже помогают в разминировании.

«Они обложили мешками место падение ракеты, чтобы не повредить жилые здания. Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми», — добавил один из военнослужащих инженерных войск ВС РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.