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Минобороны РФ показало кадры работы саперов во время спецоперации на Донбассе

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Министерство обороны РФ показало 9 апреля, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области.

Российские саперы в Харьковский области выполняют важную задачу: по просьбам местных жителей они обезвреживают на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) и формирований украинских радикалов.

Среди снарядов, которые не взорвались после обстрела украинской стороной, можно заметить даже ракетные снаряды от реактивных систем залпового огня «Ураган».

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Все боеприпасы, которые обнаруживают саперы, они стараются уничтожать в безопасном, специально отведенном месте, подальше от мирных жителей. Единственное исключение — это те снаряды, которые нельзя извлечь из земли. Они, с соблюдением требований безопасности, уничтожаются на месте.

Саперы говорят о том, что местные жители охотно идут с ними на контакт и даже помогают в разминировании.

«Они обложили мешками место падение ракеты, чтобы не повредить жилые здания. Мы приехали, установили заряд и уничтожили ракету. Соответственно, здания, окна и крыши после подрыва боеприпаса остались целыми», — добавил один из военнослужащих инженерных войск ВС РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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