ВС России сорвали попытку украинских националистов вырваться из Мариуполя

Российские военные сорвали попытку украинских националистов вырваться из Мариуполя. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 11 апреля подразделения украинских войск, окруженные на территории Завода Ильича в Мариуполе, предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Российские войска остановили их ударами авиации и артиллерии.

Представитель Минобороны уточнил, что националисты пытались покинуть город в северном направлении. Конашенков также рассказал, что в ходе боя было уничтожено три украинских танка, семь автомобилей, пять боевых машин пехоты и до 50 солдат ВСУ.

В ночь на 11 апреля украинские военные также предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики (ДНР), сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится все безнадежнее.

В конце прошлой недели сообщалось, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.