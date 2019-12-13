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Глава Кабардино-Балкарии объявил 31 декабря выходным днем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы республики в пятницу, 13 декабря.

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«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановляю: перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года», — говорится в указе.

Последний день 2019 года объявлен выходным для госслужащих, сотрудников государственных органов республики, организаций, находящихся в их ведении, и лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики.

Также органам местного самоуправления рекомендуется перенести выходной день на 31 декабря для лиц, замещающих муниципальные должности, работников местного самоуправления и организаций, которые находятся в их ведении.

Ранее о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря объявили власти Сахалинской, Свердловской, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья и Хакасии.

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