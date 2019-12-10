В Ленинградской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к Новому году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

При этом глава области решил сделать субботу, 28 декабря, рабочим днем.

«Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области, субботу 28 декабря объявить рабочим днем, для того чтобы ленинградцы смогли подготовиться к прекрасному празднику, и 31 декабря дать возможность всем жителям собраться», — цитирует Дрозденко «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской, Томской Кировской областей, а также Ставрополья объявили 31 декабря выходным днем, уточняет телеканал «360».

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни.

Вместе с тем в 2019 году 31 декабря останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, делается это для того, чтобы работодатели могли сформировать рабочие графики.