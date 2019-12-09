Россияне готовы потратить 3,7 тыс. на новогодний алкоголь

В Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Это чуть больше трети от общего объема трат на праздничный стол, который оценивается в 10 тыс. рублей.

Большинство будут пить шампанское, чуть меньше — вино. Водка оказалась на третьем месте, ее приобретут 40% покупателей.