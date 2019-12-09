В Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днем

31 декабря объявили выходным днем в Карачаево-Черкесии. Соответствующий указ подписал в понедельник, 9 декабря, глава региона Рашид Темрезов.

«Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах», — написал он в Instagram.

Последний день года станет выходным для всех, кто занимает госдолжности в администрации региона, а также для госслужащих, сотрудников предприятий и учреждений, которые находятся в собственности региона, передает телеканал «360».

Карачаево-Черкесия стала шестым регионом России, где решили сделать 31 декабря выходным днем. Аналогичные указы уже издали в Крыму, в Псковской, Томской и Кировской областях, а также на Ставрополье, уточняет НСН.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни.

Вместе с тем в 2019 году 31 декабря останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, делается это для того, чтобы работодатели могли сформировать рабочие графики.

Идею сделать 31 декабря выходным поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Газета.ру».