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Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

По словам Куйвашева, подписание документа состоится в ближайшие дни. Согласно распоряжению, которое затронет государственных служащих и сотрудников бюджетных учреждений, 31 декабря станет выходным днем. Однако уральцам придется выйти на работу в субботу, 28 декабря. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Губернатор пояснил, что решение о переносе выходного дня было принято на основании опроса жителей Свердловской области, который Куйвашев провел в своем профиле.

«Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные», — написал губернатор в Instagram.

Накануне стало известно, что 31 декабря будет выходным днем для Ленинградской области.

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