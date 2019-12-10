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Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями Совета по правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

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«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — цитирует Путина ТАСС. При этом глава государства подчеркнул, что «услышал» предложение.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. При этом в 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, делается это для того, чтобы работодатели могли сформировать рабочие графики.

В конце ноября был опубликован опрос, согласно которому 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. По его словам, он принял такое решение «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Позже аналогичные указы подписали главы еще нескольких регионов.

По данным опроса, проведенного по заказу «Известий», 37% работников российских компаний будут отдыхать 31 декабря 2019 года, еще 10% смогут сами выбрать себе график. 53% будут вынуждены прийти на работу. При этом в большинстве (86%) компаний, для которых этот день будет рабочим, сотрудников отпустят домой раньше.

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