Стало известно число работающих 1 января россиян

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, что 19% россиян выйдут на работу 1 января. В интернет-опросе, который проходил со 2 по 6 декабря, приняли участие 5 тыс. респондентов.

Опрашивались представители массовых профессий, которые связаны с физическим трудом или сферой обслуживания. В частности, кассиры, водители, продавцы, строители.

Трудоголики в цифре

Оказалось, что для 12% респондентов 1 января является официальным рабочим днем. Еще 7% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию, говорится в результатах исследования, поступивших в распоряжение «Известий».

Из тех, кто будет работать 1 января, больше половины (56%) сообщили, что это будет рабочий день по стандартному графику. Половину дня отработают 20% респондентов, а 8% собрались трудиться целый день, но в удаленном режиме.

Свой график на первый день 2020 года до сих пор не знает 26% россиян. При этом больше половины опрошенных (55%) однозначно не планируют работать 1 января.

Ох, рано встает охрана...

Охранники чаще других работают в штатном режиме 1 января — 34% опрошенных. Затем следуют операторы на телефоне и сотрудники колл-центра (22%), а также официанты (21%).

Больше всего тех, кто сразу после Нового года собирается добровольно выйти на работу, среди нянь и сиделок (26%), а также работников «праздничных» профессий (26%), таких как аниматоры, ведущие праздников и певцы.

На втором месте по числу желающих добровольно выйти в праздники­ оказались официанты и бармены — 19% респондентов. Меньше всего желания работать 1 января у врачей и представителей рабочих специальностей. Лишь по 4% опрошенных этих профессий выйдут на работу в новый год по собственному желанию, показал опрос.

Цена вопроса

29% россиян, которые выйдут на работу 1 января добровольно, не получат никакой прибавки к зарплате за выход в официальный выходной. Треть респондентов получит повышенную зарплату за работу в праздник, но прибавка составит не более 5 тыс. рублей. Дополнительную выплату за работу 1 января в размере более 20 тыс. рублей получит всего 6% опрошенных, говорится в исследовании.

Треть респондентов, которые не будут работать 1 января или пока не знают о своем графике, готовы выйти поработать сразу после новогодней ночи полный день за дополнительные 5–10 тыс. рублей. Еще 32% готовы выйти за оплату до 5 тыс. рублей за полный рабочий день.

Регионы-стахановцы

Чаще всего обычный рабочий день 1 января встречается в Уральском федеральном округе. Здесь находятся 15% респондентов. По собственному желанию чаще всего выходят на работу после новогодней ночи в Северо-Кавказском федеральном округе (11%).

Выяснилось, что для работодателей дешевле всего привлечь к работе 1 января жителей Приволжского федерального округа. Там самая большая доля респондентов среди всех регионов (40%) готова выйти поработать в новый год за сумму менее 5 тыс. рублей.

В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно, рассказал 10 декабря замруководителя Роструда Иван Шкловец. На работу нужно будет выйти 9 января и проработать два дня до выходных.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. По его словам, он принял такое решение «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Позже аналогичные указы подписали главы еще нескольких регионов.