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Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец во вторник, 10 декабря.

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Он напомнил, что 31 декабря считается предпраздничным рабочим днем, который будет короче на один час. Тем не менее в 2019 году рабочая неделя закончится именно в этот день, который выпадает на вторник.

При этом работодатель вправе по своему усмотрению сделать 31 декабря выходным.

«Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий», — рассказал он «Интерфаксу».

Среди таких — соответствующее распоряжение и урегулирование вопроса об оплате труда.

В 2020 году на работу нужно будет выйти в четверг, 9 января, и также проработать два дня до выходных.

В ноябре в Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы. В ведомстве посоветовали взять отгул на 31 декабря, а с первой рабочей недели 2020 года уйти в отпуск.

Также в Роструде напомнили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск.

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о переносе выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря стало выходным днем, если он таковым не является по производственному календарю. Однако депутаты полагают, что принять документ до конца текущего года уже не получится.

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