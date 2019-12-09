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Обсуждение четырехдневки отложили на неопределенный срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось, а новых дедлайнов пока не назначено.

В Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) сообщили, что обсуждения не состоялись из-за высокой загруженности рабочих групп. Новая дата консультаций «будет определена с учетом готовности социальных партнеров» (союзов работодателей и профсоюзов), добавили в секретариате организации.

По словам экспертов, в ближайшее время от этой дискуссии с высокой вероятностью откажутся, так как стало ясно, что без экономических потерь воплотить идею не получится.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 декабря.

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