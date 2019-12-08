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В Роструде рассказали о дополнительных отпусках для ряда граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Роструде рассказали о том, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск.

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Не меньше чем на три дня должен увеличиваться оплачиваемый отпуск у тех, для кого работодатель установил ненормированный рабочий день. Кроме того, они на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Также в Роструде рассказали об особенностях ненормированного рабочего дня. Согласно первой статьи 101 Трудового Кодекса это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени, пишет «Российская газета».

При этом ключевым словом здесь является «эпизодически», отмечает ведомство. Систематически привлекать таких работников к труду может быть расценено контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, а за не положена компенсация, пояснили в Роструде.

7 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал: что в регионе было принято решение сделать 31 декабря выходным днем.

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