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Власти Ставрополя сделают 31 декабря выходным днем

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Фото: Pixabay
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В Ставропольском крае принято решение сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

Глава Ставропольского края запустил на своей странице голосование по поводу переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря. Согласно результатам, за перенос выходного дня высказались 93% проголосовавших.

«Очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал Владимиров в Instagram.

Ранее, 5 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти региона объявили 31 декабря, выходным днем. Также в декабре губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Решение принято в отношении сотрудников государственных и подведомственных учреждений.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В то же время в беседе с «Известиями» один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов, уточнил, что проект вряд ли успеют принять до конца этого года.

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