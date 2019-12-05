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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Власти Республики Крым объявили среду, 31 декабря, выходным днем. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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«Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов в четверг, 5 декабря.

Он отметил, что особенно это важно для женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка. Аксенов добавил, что вместо 31 декабря рабочей станет суббота, 28 декабря.

Ранее в декабре губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Решение принято в отношении сотрудников государственных и подведомственных учреждений.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В то же время в беседе с «Известиями» один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов, уточнил, что документ вряд ли успеют принять до конца этого года.

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