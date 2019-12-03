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Кировский губернатор объявил 31 декабря выходным для госучреждений

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Фото: Правительство Кировской области
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом 3 декабря говорится на официальном сайте областного правительства.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. (…) Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — рассказал Васильев в эфире ГТРК «Вятка».

При этом уточняется, что суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.

28 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В то же время в беседе с «Известиями» один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов, уточнил, что документ вряд ли успеют принять до конца этого года.

Днем ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков предложил сделать 31 декабря праздничным днем, сократив длительность новогодних праздников в январе.

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