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В Курганской области объявили 31 декабря выходным днем

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Фото: Pixabay
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал в среду, 11 декабря, распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Таким образом, последний день уходящего года станет в регионе официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций», — говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря, поясняется в сообщении.

Накануне Шумков провел опрос жителей на своей странице в Instagram, сообщает телеканал «360». 91% из числа принявших участие в голосовании высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря стало официальным выходным.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Свердловской областей, а также Ставрополья объявили 31 декабря выходным днем, уточняет телеканал «Звезда».

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда оно выпадает на будни.

Вместе с тем в 2019 году 31 декабря останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, делается это для того, чтобы работодатели могли сформировать рабочие графики.

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