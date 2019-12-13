Власти еще двух регионов России сделали 31 декабря выходным

Власти еще двух регионов России — Сахалинской и Свердловской областей — объявили 31 декабря выходным днем. Власти Республики Карелия сообщили о подготовке в правительстве региона соответствующего документа.

Так, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рекомендовал всем организация города сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря, сделать рабочей. «Сегодня губернатор подписал соответствующий указ. Этим документом Валерий Лимаренко рекомендует руководителям организаций и учреждений всех форм собственности перенести рабочий день со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря», — говорится в сообщении на сайте губернатора региона, опубликованном 13 декабря.

Таким образом Лимаренко поддержал инициативу жителей сделать этот день выходным, поскольку в противном случае островитянам пришлось бы готовиться к празднованию Нового года вечером после работы. «Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что губернатор региона Евгений Куйвашев также подписал распоряжение о нерабочем 31 декабря — для госслужащих. «Распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для государственных служащих подписано. Органам государственной власти региона, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям, унитарным предприятиям рекомендовано также перенести выходной день с 28 на 31 декабря», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Такое решение Куйвашев принял на основании опроса, который провели в социальной сети Instagram. По данным главы региона, 11433 человека или 94% проголосовавших высказались за перенос, против выступили 6% или 682 человека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в правительстве региона готовят документ о переносе в республике в этом году рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник. Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен — всем нам хотелось бы провести этот день с семьей и друзьями, спокойно подготовиться к встрече Нового года. Согласно документу, который в настоящее время готовится в Правительстве Карелии, 31 декабря будет объявлено в нашей республики выходным днем, а суббота, 28 декабря — рабочим», — написал Парфенчиков.

Губернатор предложил обратиться в Госдуму с просьбой внести изменения в Трудовой кодекс и навсегда, начиная с 2020 года, включить 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней для всех субъектов России. По его словам, этот вопрос нужно решить «комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно».

Ранее стало известно, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также Ставрополья и Хакасии объявили 31 декабря выходным днем.

26 ноября был обнародован опрос, согласно которому 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже в том случае, если он выпадает на будни. При этом в 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим, так как график выходных и праздничных дней устанавливается за год.