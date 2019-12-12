Глава Ульяновской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение об организации рабочего времени в декабре 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 12 декабря, на официальном сайте правительства области.

«Рекомендовано руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории Ульяновской области, по согласованию с трудовым коллективом и в соответствии с законодательством в целях рационального использования выходных перенести рабочий день 31 декабря на иной выходной день», — отмечается в сообщении.

Также приводятся слова губернатора, который призывает присоединиться к этой инициативе всех работодателей, поскольку последний день в году людям хочется провести дома «в приятных хлопотах, рядом с родными и близкими».

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Свердловской областей, а также Ставрополья объявили 31 декабря выходным днем.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. При этом в 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим, поскольку график выходных и праздничных дней устанавливается за год. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, делается это для того, чтобы работодатели могли сформировать рабочие графики.

В конце ноября был опубликован опрос, согласно которому 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря. Отвечая на вопрос о том, нужно ли сделать 31 декабря праздничным днем, он заявил, что не видит здесь предмета для дискуссии, поскольку раз принято решение, значит, надо работать.