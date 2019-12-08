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В Псковской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем. Вместо этого рабочей будет суббота , 28 декабря.

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«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем», — написал глава региона в воскресенье, 8 декабря, на своей странице в Instagram.

На фотографии, которую опубликовал губернатор, отмечено, что 82% жителей области поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.

«Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», — отметил Ведерников.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем, в частности, власти Республики Крым и Кировской области. Решение принято в отношении сотрудников государственных и подведомственных учреждений.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. Тем не менее в этом году документ вряд ли будет принят.

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