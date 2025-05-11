Путин сообщил об ожидании восстановления конструктивных отношений с Европой
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая заявил, что ожидает восстановления конструктивных отношений с европейскими государствами.
«Опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — заявил Путин.
Он уточнил, что это должно коснуться и тех государств, которые всё еще не отказались от антироссийской риторики.
В этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что Путин завершил серию международных встреч с приехавшими в Москву главами государств.
В субботу президент РФ провел семь встреч. Он переговорил с представителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии и командующим Ливийской национальной армии.
Начиная с 7 мая Путин также встретился с лидерами Венесуэлы, КНР, Сербии, Словакии, Кубы, Бразилии, Египта, Республики Конго, Монголии и Узбекистана.