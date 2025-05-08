Путин заявил о наивысшем уровне отношений с Китаем за всю историю

Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Об этом 8 мая сообщил президент РФ Владимир Путин, добавив, что сейчас взаимодействие двух стран достигло наивысшего уровня за всю историю.

«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», — сказал он.

Путин также отметил, что предметно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином экономические связи, а также вопросы политики и безопасности обеих стран.

По его словам, Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли и практически все внешнеторговые операции выполняются в национальных валютах, то есть в рублях и юанях.

«Активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка $200 млрд», — добавил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что проекты будут в таких областях, как промышленное производство, логистика, а также сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

Переговоры с участием делегаций двух стран в расширенном составе продлились около 3,5 часа. После этого представители Москвы и Пекина начали подписывать ряд документов о сотрудничестве. Позднее ожидается неформальная часть: официальный завтрак и беседа лидеров за чаем, где они они в закрытом формате обсудят различные темы.

Путин в ходе переговоров заявил, что развитие отношений РФ и Китая не направлено против кого бы то ни было. Как отметил глава государства, намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу, а также работать над расширением сотрудничества является выбором Москвы и Пекина, основанным на стратегическом взаимодействии.