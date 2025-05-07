Мировая столица: Путин открыл серию переговоров с зарубежными лидерами
В Москве завершился первый день переговоров Владимира Путина с зарубежными лидерами, приехавшими на празднование 80-летнего юбилея Великой Победы. 7 мая президент России в Кремле принял глав Кубы, Монголии и Конго, а с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро Владимир Путин провел полноценные переговоры с участием делегаций. Москва и Каракас подписали договор о стратегическом партнерстве, где условились, в том числе, развивать военно-техническое сотрудничество. Также Путин отметил перспективы увеличения товарооборота, за прошлый год рост составил 64%. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что лидер Венесуэлы может воспользоваться визитом в Москву, чтобы компенсировать санкционные издержки за счет привлечения новых экономических партнеров. Как российская столица обеспечивает безопасность гостей и кто пропустит юбилей Победы — в материале «Известий».
Как Москва подготовилась к приему иностранных лидеров
Первый день крупнейшей серии международных мероприятий в честь 80-летнего юбилея Победы подошел к концу. 7 мая Владимир Путин успел провести несколько встреч с мировыми лидерами и дать таким образом своеобразный старт череде переговоров. В ближайшие дни Москва станет, кажется, настоящей столицей мира: вплоть до 10 мая в город приедет почти три десятка зарубежных лидеров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (справа) во время встречи
Для российского президента это будет своеобразный «переговорный нон-стоп»: три официальных визита, свыше 15 двусторонних встреч и ряд бесед в формате «на ногах» всего за четыре дня. К слову, дата старта первых встреч на высшем уровне совпала с еще одним важным как для главы государства, так и для страны юбилеем: 7 мая исполнилось ровно 25 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина.
Во Внуково-2 один за другим прилетали борты с первыми лицами иностранных государств со всего света. На юбилей Великой Победы в Москву планировали прибыть 29 лидеров государств. Однако позже стало известно, что посетить празднование не смогут президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за мероприятий в республике, а также глава Лаоса Тхонглун Сисулит из-за болезни. Но даже, несмотря на это, грядущее празднование можно считать самым масштабным событием по уровню представительства последних лет: оно обошло саммит БРИКС в Казани, куда приехали 24 главы государства. На прямой линии в прошлом году Владимир Путин, вспоминая казанский саммит, заметил, что такое количество лидеров разных стран не собиралось в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Помощник президента Юрий Ушаков заметил, что празднование 80-летия Победы превращается «в поистине крупнейшее международное мероприятие». А это — показатель авторитета России в мире, подчеркнул он. Больше лидеров собралось только на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в апреле: туда, по данным Ватикана, прибыло около 50 первых лиц.
Москва подготовилась к этому важному событию «от» и «до». Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента, а прямо в аэропорту гости видят внушительную надпись: «Победа». В столице серьезно усилили меры безопасности: на подходе к Кремлю всем участникам, делегатам и журналистам пришлось преодолеть несколько пунктов пропуска и досмотра: без аккредитации сюда не попасть. Центральные улицы перекрыты, мобильный интернет и вовсе отсутствует у большинства москвичей — впрочем, операторы сотовой связи предупреждали об этом заранее.
Такие меры были предприняты на фоне откровенных угроз со стороны Украины, в том числе в адрес иностранных лидеров. ВСУ в ночь на 7 мая и в течение всего дня предприняли новую масштабную атаку БПЛА на российские регионы. ПВО ее отразили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ делают все, чтобы юбилей великой Победы прошел в спокойной и мирной обстановке.
Переговоры Путина и Мадуро
Серию встреч с Владимиром Путиным в этот день открыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Причем мероприятие проходило в статусе официального визита: переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве. 7 мая 2025 года
Президент Венесуэлы пробудет здесь до самого Дня Победы и примет участие в торжественных мероприятиях. В республике, к слову, с особым вниманием подходят к организации памятных событий в этот день: проводится шествие «Бессмертного полка», над Каракасом устанавливают копию знамени Победы, рассказывают населению о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии, а на одной из площадей города сооружается бронзовый памятник борцам с фашизмом высотой 12 м и вечный огонь.
— Благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 млн человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество, — сказал в начале встречи в узком составе Николас Мадуро.
В этом году страны отмечают не только юбилей Победы, но и 80-летие установления дипотношений между странами. Оба лидера довольны их развитием и совместной работой. К слову, главы государств виделись не так давно — чуть больше полугода назад в октябре в Казани на саммите БРИКС.
Николас Мадуро в целом нередкий гость в России. На встрече с Владимиром Путиным он даже предался воспоминаниям, как ранее приезжал в Кремль, но еще сопровождая бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
— Мы начинали развивать эти отношения [с Россией], эти надежные отношения дружбы, которая прошла испытания временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень, — заметил венесуэльский президент.
— Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса — это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго, — добавил президент России.
Теперь венесуэльский лидер намерен дать новый импульс развитию отношений и «совершить качественный скачок» во всех сферах сотрудничества. Владимир Путин был более конкретен: среди перспективных направлений он назвал энергетику, транспорт, фармацевтику, логистику, здравоохранение и гуманитарную составляющую. Это же касается и экономики. Пока товарооборот в $200 млн не удовлетворяет интересам сторон в полной мере, но тем не менее тенденция хорошая: за прошлый год торговля выросла на 64%.
При этом не исключено, что Венесуэла, выстраивая отношения с Россией, преследует и политические цели, полагают эксперты. Страна на протяжении многих лет переживает глубокий экономический кризис из-за того, что венесуэльские политики, а также нефтегазовый сектор Боливарианской республики находятся под санкциями США. Вашингтон считает Николаса Мадуро нелегитимным президентом: Штаты и многие европейские страны не признали его победу на выборах 2024 года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Теперь Венесуэла вполне оправданно ищет партнеров, которые могли бы компенсировать санкционные издержки, считает ведущий научный сотрудник ИЛА РАН Андрей Пятаков. Высоки шансы, что Мадуро попытается обсудить это в Москве с представителями других государств. Кроме того, Венесуэла заинтересована в расширении связей с БРИКС.
Итогом переговоров стало подписание договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Из текста документа следует, что стороны условились развивать военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности.
— На фоне вялотекущего конфликта с Гайаной за спорную территорию Эссекибо (богатый нефтью регион площадью 160 тыс. кв. км с населением 280 тыс. человек, Мадуро объявил зону, которую Гайана считает своей, 24-м штатом Венесуэлы. — Ред.) Каракасу важно поддержание и развитие своего военного потенциала, — считает Андрей Пятаков. — В этом ключе стоит учитывать, что на службе у венесуэльской армии большой процент техники российского и советского производства — все это требует обслуживания, модернизации, поддержания боеготовности.
По его мнению, военно-техническая сфера может стать осевой составляющей соглашения о стратегическом сотрудничестве. «Мне кажется, что энергетика и ВТС — это две ключевые сферы», — подчеркнул эксперт.
Подписание этого договора способно вывести дружбу между двумя странами на новый этап, причем наиболее вероятно, что именно из-за этого было принято решение провести полноценные переговоры с Венесуэлой в эти важные дни празднования 80-летия Великой Победы, добавил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.
Еще одним латиноамериканским гостем столицы стал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Вслед за ним российский президент провел встречу с главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и лидером Конго Дени Сассу-Нгессо. Несмотря на большое расстояние между континентами, глава каждого государства отметил героизм советского народа и важность Великой Победы для мира. Так, народы Африки очень ценят, что РФ помнит об их участии в борьбе с нацизмом, заметил президент Республики Конго. Кубинец Мигель Диас-Канель заявил, что считает своей целью рассказывать сегодня настоящую правду о Великой Отечественной войне, чтобы воздать дань памяти погибшим. А Ухнаагийн Хурэлсух назвал Победу в Великой Отечественной войне одной из самых важных в истории человечества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи
Владимир Путин, в свою очередь, добавил, что Россия помнит и ценит, как бойцы Красной армии вместе воевали с Монгольской народной армией в годы Великой Отечественной войны. Он также отметил вклад Кубы в борьбу с нацизмом и подвиги добровольцев республики. А в сегодняшней столице Конго — Браззавиле — и вовсе в 1940-е базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», движение сопротивления, возглавляемое первым президентом Пятой республики Шарлем де Голлем.