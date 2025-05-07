Мировая столица: Путин открыл серию переговоров с зарубежными лидерами

В Москве завершился первый день переговоров Владимира Путина с зарубежными лидерами, приехавшими на празднование 80-летнего юбилея Великой Победы. 7 мая президент России в Кремле принял глав Кубы, Монголии и Конго, а с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро Владимир Путин провел полноценные переговоры с участием делегаций. Москва и Каракас подписали договор о стратегическом партнерстве, где условились, в том числе, развивать военно-техническое сотрудничество. Также Путин отметил перспективы увеличения товарооборота, за прошлый год рост составил 64%. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что лидер Венесуэлы может воспользоваться визитом в Москву, чтобы компенсировать санкционные издержки за счет привлечения новых экономических партнеров. Как российская столица обеспечивает безопасность гостей и кто пропустит юбилей Победы — в материале «Известий».

Как Москва подготовилась к приему иностранных лидеров

Первый день крупнейшей серии международных мероприятий в честь 80-летнего юбилея Победы подошел к концу. 7 мая Владимир Путин успел провести несколько встреч с мировыми лидерами и дать таким образом своеобразный старт череде переговоров. В ближайшие дни Москва станет, кажется, настоящей столицей мира: вплоть до 10 мая в город приедет почти три десятка зарубежных лидеров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (справа) во время встречи Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Для российского президента это будет своеобразный «переговорный нон-стоп»: три официальных визита, свыше 15 двусторонних встреч и ряд бесед в формате «на ногах» всего за четыре дня. К слову, дата старта первых встреч на высшем уровне совпала с еще одним важным как для главы государства, так и для страны юбилеем: 7 мая исполнилось ровно 25 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина.

Во Внуково-2 один за другим прилетали борты с первыми лицами иностранных государств со всего света. На юбилей Великой Победы в Москву планировали прибыть 29 лидеров государств. Однако позже стало известно, что посетить празднование не смогут президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за мероприятий в республике, а также глава Лаоса Тхонглун Сисулит из-за болезни. Но даже, несмотря на это, грядущее празднование можно считать самым масштабным событием по уровню представительства последних лет: оно обошло саммит БРИКС в Казани, куда приехали 24 главы государства. На прямой линии в прошлом году Владимир Путин, вспоминая казанский саммит, заметил, что такое количество лидеров разных стран не собиралось в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Помощник президента Юрий Ушаков заметил, что празднование 80-летия Победы превращается «в поистине крупнейшее международное мероприятие». А это — показатель авторитета России в мире, подчеркнул он. Больше лидеров собралось только на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в апреле: туда, по данным Ватикана, прибыло около 50 первых лиц.

Москва подготовилась к этому важному событию «от» и «до». Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента, а прямо в аэропорту гости видят внушительную надпись: «Победа». В столице серьезно усилили меры безопасности: на подходе к Кремлю всем участникам, делегатам и журналистам пришлось преодолеть несколько пунктов пропуска и досмотра: без аккредитации сюда не попасть. Центральные улицы перекрыты, мобильный интернет и вовсе отсутствует у большинства москвичей — впрочем, операторы сотовой связи предупреждали об этом заранее.

Такие меры были предприняты на фоне откровенных угроз со стороны Украины, в том числе в адрес иностранных лидеров. ВСУ в ночь на 7 мая и в течение всего дня предприняли новую масштабную атаку БПЛА на российские регионы. ПВО ее отразили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ делают все, чтобы юбилей великой Победы прошел в спокойной и мирной обстановке.

Переговоры Путина и Мадуро

Серию встреч с Владимиром Путиным в этот день открыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Причем мероприятие проходило в статусе официального визита: переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве. 7 мая 2025 года Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Венесуэлы пробудет здесь до самого Дня Победы и примет участие в торжественных мероприятиях. В республике, к слову, с особым вниманием подходят к организации памятных событий в этот день: проводится шествие «Бессмертного полка», над Каракасом устанавливают копию знамени Победы, рассказывают населению о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии, а на одной из площадей города сооружается бронзовый памятник борцам с фашизмом высотой 12 м и вечный огонь.



— Благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 млн человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество, — сказал в начале встречи в узком составе Николас Мадуро.



В этом году страны отмечают не только юбилей Победы, но и 80-летие установления дипотношений между странами. Оба лидера довольны их развитием и совместной работой. К слову, главы государств виделись не так давно — чуть больше полугода назад в октябре в Казани на саммите БРИКС.

Николас Мадуро в целом нередкий гость в России. На встрече с Владимиром Путиным он даже предался воспоминаниям, как ранее приезжал в Кремль, но еще сопровождая бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

— Мы начинали развивать эти отношения [с Россией], эти надежные отношения дружбы, которая прошла испытания временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень, — заметил венесуэльский президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



— Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса — это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго, — добавил президент России.



Теперь венесуэльский лидер намерен дать новый импульс развитию отношений и «совершить качественный скачок» во всех сферах сотрудничества. Владимир Путин был более конкретен: среди перспективных направлений он назвал энергетику, транспорт, фармацевтику, логистику, здравоохранение и гуманитарную составляющую. Это же касается и экономики. Пока товарооборот в $200 млн не удовлетворяет интересам сторон в полной мере, но тем не менее тенденция хорошая: за прошлый год торговля выросла на 64%.



При этом не исключено, что Венесуэла, выстраивая отношения с Россией, преследует и политические цели, полагают эксперты. Страна на протяжении многих лет переживает глубокий экономический кризис из-за того, что венесуэльские политики, а также нефтегазовый сектор Боливарианской республики находятся под санкциями США. Вашингтон считает Николаса Мадуро нелегитимным президентом: Штаты и многие европейские страны не признали его победу на выборах 2024 года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Теперь Венесуэла вполне оправданно ищет партнеров, которые могли бы компенсировать санкционные издержки, считает ведущий научный сотрудник ИЛА РАН Андрей Пятаков. Высоки шансы, что Мадуро попытается обсудить это в Москве с представителями других государств. Кроме того, Венесуэла заинтересована в расширении связей с БРИКС.





Итогом переговоров стало подписание договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Из текста документа следует, что стороны условились развивать военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности.



— На фоне вялотекущего конфликта с Гайаной за спорную территорию Эссекибо (богатый нефтью регион площадью 160 тыс. кв. км с населением 280 тыс. человек, Мадуро объявил зону, которую Гайана считает своей, 24-м штатом Венесуэлы. — Ред.) Каракасу важно поддержание и развитие своего военного потенциала, — считает Андрей Пятаков. — В этом ключе стоит учитывать, что на службе у венесуэльской армии большой процент техники российского и советского производства — все это требует обслуживания, модернизации, поддержания боеготовности.

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По его мнению, военно-техническая сфера может стать осевой составляющей соглашения о стратегическом сотрудничестве. «Мне кажется, что энергетика и ВТС — это две ключевые сферы», — подчеркнул эксперт.



Подписание этого договора способно вывести дружбу между двумя странами на новый этап, причем наиболее вероятно, что именно из-за этого было принято решение провести полноценные переговоры с Венесуэлой в эти важные дни празднования 80-летия Великой Победы, добавил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Еще одним латиноамериканским гостем столицы стал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Вслед за ним российский президент провел встречу с главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и лидером Конго Дени Сассу-Нгессо. Несмотря на большое расстояние между континентами, глава каждого государства отметил героизм советского народа и важность Великой Победы для мира. Так, народы Африки очень ценят, что РФ помнит об их участии в борьбе с нацизмом, заметил президент Республики Конго. Кубинец Мигель Диас-Канель заявил, что считает своей целью рассказывать сегодня настоящую правду о Великой Отечественной войне, чтобы воздать дань памяти погибшим. А Ухнаагийн Хурэлсух назвал Победу в Великой Отечественной войне одной из самых важных в истории человечества.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин, в свою очередь, добавил, что Россия помнит и ценит, как бойцы Красной армии вместе воевали с Монгольской народной армией в годы Великой Отечественной войны. Он также отметил вклад Кубы в борьбу с нацизмом и подвиги добровольцев республики. А в сегодняшней столице Конго — Браззавиле — и вовсе в 1940-е базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», движение сопротивления, возглавляемое первым президентом Пятой республики Шарлем де Голлем.