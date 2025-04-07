Срок контакта: РФ рассчитывает подписать договор с Венесуэлой в 2025-м

Россия рассчитывает подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой в 2025 году, сказали «Известиям» в российском посольстве. Несмотря на санкционное давление, страны углубляют сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также на межправительственном уровне, пояснил «Известиям» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тем временем США усиливают ограничения против нефтяного сектора Венесуэлы. Почему соглашение между Россией и Венесуэлой важно для обеих стран и как оно поможет Каракасу справиться с внешним давлением — в нашем материале.

Когда РФ и Венесуэла подпишут договор о партнерстве

Россия рассчитывает подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой в 2025 году, сказали «Известиям» в российском посольстве в Каракасе.

— Этот документ — это важная веха на пути развития российско-венесуэльского сотрудничества. Существует обоюдный интерес подписать его, как только представится возможность. Было бы символично сделать это в юбилейный 2025 год (80 лет назад, в 1945-м, были установлены дипотношения между СССР и Венесуэлой. — «Известия»), — заявили в российском диппредставительстве.

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Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой полностью согласован и готов к подписанию, подтвердил «Известиям» зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— Документ призван юридически закрепить перемены качественного характера, произошедшие в двусторонних отношениях, создать прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу, — заявил он.

По словам Чернышенко, несмотря на санкционное давление, которое оказывается на наши страны, союзническое взаимодействие РФ и Венесуэлы продолжает углубляться, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на межправительственном уровне.

— В этом плане важным инструментом является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ). Нам с моей визави — исполнительным вице-президентом, министром по углеводородам Делси Родригес удалось наладить эффективную кооперацию для решения всех первостепенных задач, — подчеркнул вице-премьер.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро во время встречи во Дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Во время последнего заседания КВУ в Каракасе 7 ноября 2024 года были подписаны 17 двусторонних документов, в том числе план развития российско-венесуэльского сотрудничества до 2030 года. Он включает перспективные проекты в 20 различных областях. Кроме того, подписи появились под документами в сфере энергетики, геологии и недропользования, труда, промышленности, нефтесервисных услуг, культурных и образовательных программ. Уделяется повышенное внимание их практической реализации, резюмировал Дмитрий Чернышенко.

В стратегии развития Венесуэлы Россия занимает место не просто партнера, а одного из столпов нового многополярного порядка — системы, в которой Венесуэла видит себя не периферией, а активным участником, заявил «Известиям» эксперт по Латинской Америке Тимур Альмуков.

— За последние 20 лет Каракас стал главным покупателем российской военной продукции (на сумму свыше $11 млрд), а в самой стране идет строительство завода по производству автоматов Калашникова. Важными направлениями сотрудничества также выступает координация действий на международных площадках и энергетических рынках, — сказал эксперт.

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В отличие от многих стран Глобального Юга Венесуэла не просто сотрудничает с Россией, а интегрирует ее в свою идеологическую модель. Москва для Каракаса — цивилизационный антипод Запада, который способствует реализации внутриполитического боливарианского проекта, заключил Альмуков.

Как соглашение поможет Венесуэле

Новое соглашение с Россией поможет Каракасу бороться с мощным внешним давлением, которое усугубляет имеющиеся внутренние проблемы. В 2024-м в стране прошли президентские выборы, в которых, по официальным данным, победил действующий президент Николас Мадуро с результатом 51,95%. Оппозиция не признала итоги выборов и организовала массовые протесты. Тем не менее Мадуро в третий раз вступил в должность президента в январе 2025-го.

Экономика страны продолжает страдать от гиперинфляции: в 2023 году цены выросли на 190%, в 2024-м — на 48%. Вашингтон ранее ввел против Каракаса масштабные санкции, а теперь подвергает вторичным рестрикциям покупателей венесуэльской нефти.

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США отозвали разрешения на работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA у ее иностранных партнеров. Итальянская ENI, испанская Repsol и французская Maurel et Prom уже объявили о приостановке деятельности в этой стране. По данным агентства Reuters, экспорт нефти и топлива из Венесуэлы упал в марте 2025 года на 11,5%, и это не предел, снижение может продолжиться. В этом контексте важен интерес Вашингтона к Панамскому каналу, поскольку в случае его перехода под американский контроль США перекроют маршруты поставок венесуэльской нефти.

Венесуэла стремится максимально диверсифицировать свои внешние связи, отсюда ее большой интерес к партнерству с БРИКС. Каракас ведет работу по присоединению к БРИКС. И в этом контексте особое значение имеют ее отношения и с Россией, и с Китаем. Если еще недавно здесь однозначно лидирующее место занимал Пекин как ведущий торговый партнер Каракаса, то в последнее время всё более важную роль играет Россия, заявил «Известиям» доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО Денис Кузнецов.

— В прошлом году товарооборот между странами значительно вырос, были подписаны новые соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Есть и значимые инвестиционные проекты в энергетическом секторе, — подчеркнул эксперт.

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С Венесуэлой Россия сотрудничает в военно-технической области, имеются совместные проекты в сфере медицины и нефтегазовой индустрии. Кроме этого, странам удалось выстроить систему прямых взаиморасчетов, при этом часть платежей уже идет в рублях. Одна из перспективных областей для сотрудничества и инвестиций — туризм. Между Россией и Венесуэлой расширяется возможность авиасообщения, в республике можно расплачиваться картой «Мир».

У России и Венесуэлы исторически сложились особые отношения. Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией в 1857 году. Для Москвы новое соглашение с Каракасом важно, поскольку оно открывает дополнительные возможности для сотрудничества, в том числе в вопросах энергетики, экспорта вооружений и сельского хозяйства. Москва и Каракас действуют совместно и на международных площадках, например в ООН. Для обеих стран важен опыт обхода санкций, которые были введены против них странами Запада.