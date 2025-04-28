Широкий тест: Путин объявил трехдневное перемирие на Украине к 9 Мая

Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в период празднования 80-летия Победы. С нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая российская сторона остановит все боевые действия. Москва призвала Киев последовать этому примеру. В случае нарушений РФ даст адекватный и эффективный ответ, предупредили в Кремле. Россия также обозначила готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Предыдущее пасхальное перемирие украинская сторона нарушила 4,9 тыс. раз. Накануне Дональд Трамп выразил сомнения в готовности РФ к урегулированию конфликта. Перемирие же может продемонстрировать Вашингтону недоговороспособность Киева, считают эксперты. Как очередное прекращение огня отразится на мирном урегулировании — в материале «Известий».

Трехдневное перемирие — когда начнет действовать

Президент России из гуманитарных соображений принял решение установить в дни празднования юбилея Победы перемирие. На трое суток — с 8 по 11 мая — ВС РФ останавливают все боевые действия. Москва полагает, что Киев должен поступить зеркально. Россия в случае зафиксированных нарушений перемирия со стороны ВСУ даст адекватный и эффективный ответ, подчеркнули в Кремле. Решение Путина — это гуманитарный жест с учетом важности праздника и нежелания превращать его в очередные дни конфликта, считает эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

— Но, возможно, это также сигнал американской стороне, реакция на те критические высказывания, которые накануне были сделаны президентом США. Понятно, что ссориться с Дональдом Трампом не стоит. Плюс в случае регулярного несоблюдения перемирия Киевом можно предъявить доказательства недоговороспособности украинской стороны, того, что без конкретного давления на нее со стороны США рассчитывать на выполнение такого рода договоренностей довольно трудно. В таком случае мяч окажется уже на той стороне поля, — заявил он «Известиям».

— Думаю, что решение президента Путина было неожиданным для «партнеров», «оппонентов» и врагов. По сути, идейные наследники тех, кто потерпел поражение, приняв перемирие, тем самым празднуют вместе с победителями. Парадоксальная ситуация. Думаю, что речь уже не о «плюсиках»: речь о достоверности и вменяемости. Речь даже о том, что Россия вполне последовательна, — отметил в беседе с «Известиями» доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Решение, прозвучавшее в Кремле, стало очередной попыткой Москвы обозначить свою позицию как стороны, стремящейся к деэскалации и разрешению конфликта. Однако контекст предыдущих событий заставляет скептически оценивать перспективы нового перемирия. Предыдущее российский лидер объявил в преддверии Пасхи — с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. В соответствии с приказом все группировки ВС РФ в тот период строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

По данным Минобороны, за время действия пасхального перемирия украинские формирования вели артиллерийский огонь и наносили удары с использованием беспилотников по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Всего российские военные зафиксировали 4,9 тыс. нарушений режима прекращения огня. Противник применил 90 беспилотников самолетного типа, в том числе восемь вне зоны специальной военной операции, все они были уничтожены. ВСУ совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, подсчитали в Минобороны. При этом в ведомстве отметили, что в целом за время действия перемирия в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ была существенно снижена по всей линии фронта.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Такая статистика демонстрирует картину систематического саботажа Киевом предыдущих договоренностей. Россия, владеющая стратегической инициативой, сама может назначать перемирие и отменять его, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— При этом неся полную ответственность за то, какие могут быть провокации со стороны Украины. И всё это происходит в публичном пространстве: весь мир знает, что Россия не будет вести боевые действия. И очередные взбрыки Зеленского, который пытается из себя миротворца строить, будут видны как на ладони. Провокации, обстрелы — информация обо всем этом будет доступна всем, — сказал Леонков «Известиям».

После пасхального перемирия многие не считают Зеленского тем, кто стремится к миру, добавил эксперт.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

— Он разыгрывал комедию, говорил, что «агрессивная» Россия делает всё, чтобы мир не наступил. А сейчас получается с точностью до наоборот: РФ показывает, что она стремится к урегулированию, и в качестве примеров — пасхальное перемирие и перемирие в годовщину Победы, — отметил Алексей Леонков.

По его мнению, ВСУ с большой вероятностью будут устраивать провокации: «Возможно, много беспилотников заготовят, возможно, постараются сорвать торжества в Москве, могут пойти во все тяжкие».

— Им же терять нечего: если боевые действия закончатся, все сядут на скамью подсудимых, если не смогут сбежать. Поэтому было б удивительно, если бы украинская сторона во время перемирия в честь 80-летия Победы что-то сделала позитивное: не стреляла, не запускала беспилотники. Но всё это будут видеть все страны, — заключил эксперт.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Украинская реакция на инициативу Москвы оказалась двойственной. С одной стороны, Киев формально приветствовал идею прекращения огня, но тут же выдвинул встречное предложение: «Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада», — заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Однако подобный демарш выглядит скорее попыткой перехватить инициативу, чем реальной готовностью к диалогу. Россия продолжает специальную военную операцию, но готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий. Только эти переговоры должны быть направлены на устранение первопричин кризиса. При этом в Кремле не скрывают, что ставят под сомнение искренность Киева.

Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта

Объявленное перемирие — часть сложной мозаики, где важным игроком остаются США. Дональд Трамп, чьи отношения с Киевом постоянно меняются, заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. «Вопрос принадлежности Крыма окончательно решен. Россия не ведет переговоров о целостности своей территории», — ответил на разговоры вокруг судьбы полуострова глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом Москва и Вашингтон, судя по заявлениям, нащупывают точки соприкосновения. Трамп назвал подходы России и Штатам «верным направлением». Песков подтвердил: «В понимании президента США ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с позицией России».

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Однако публичная риторика Трампа стала жестче. «У Путина не было причин стрелять ракетами по гражданским районам… Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет прекращать войну… Слишком много людей умирает!» — написал он 26 апреля в соцсети Truth Social. Источники в Белом доме говорят о «растущем разочаровании» и Украиной, и Россией, настаивая на скорейших переговорах. При этом администрация Трампа активно продвигает сделку по редкоземельным элементам и энергоресурсам с Киевом, которая, по данным американских СМИ, может быть подписана уже на этой неделе.

Сергей Лавров, комментируя переговоры, подчеркнул: «Россия не обсуждает на публике детали. Этим занимается Зеленский». РФ также отправила в ООН перечень нарушений Киевом моратория на атаки энергообъектов. Европейские союзники Киева, в свою очередь, стремятся превратить мирную инициативу Трампа в инструмент усиления Украины, но, как считает Лавров, «вряд ли это то, чего хочет президент США». Представители ЕС и НАТО прямо заявляют, что будут поддерживать только то соглашение, которое будет выгодно и удобно Киеву. При этом европейцы требуют изменить некоторые пункты так называемого плана Трампа. В частности, СМИ писали о том, что в ЕС не согласны с территориальными уступками со стороны Украины.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Трамп и Зеленский провели очень короткий разговор в Риме 26 апреля. Тем не менее в Белом доме назвали и эту беседу «очень продуктивной». Макрон, встретившийся в Италии с украинским лидером, заявил о «готовности Украины к безоговорочному прекращению огня», но в Москве к таким утверждениям относятся скептически. Месяц в таком режиме может позволить Киеву перевооружиться и перегруппироваться.

Трехдневное перемирие — не просто жест доброй воли. Это инструмент давления на Киев и демонстрация Вашингтону, что Россия готова к диалогу, но лишь при условии, что Запад признает ее интересы. Если Украина нарушит режим тишины, Кремль получит козырь в виде доказательств нежелания Банковой идти на уступки и долгосрочный мир. Если же перемирие будет соблюдено, это станет редким шагом к разрядке. Однако главный вопрос: готовы ли США выйти из игры или продолжат балансировать между санкциями и сделками? Ответ на него определит, станет ли майское затишье прологом к миру или лишь паузой перед новым витком конфликта.