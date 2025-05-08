Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры в расширенном составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры с участием делегаций в расширенном составе. Они продлились около 3,5 часа.

После этого представители Москвы и Пекина подпишут ряд документов о сотрудничестве. Также ожидается неформальная часть: официальный завтрак и беседа лидеров за чаем, где они они в закрытом формате обсудят различные темам.

Как по завершении переговоров отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, лидеры двух стран продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР. Вместе с тем, по его словам, тему Украины Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали.

Ранее в этот день российский лидер в ходе переговоров заявил, что развитие отношений РФ и Китая не направлено против кого бы то ни было. Как отметил глава государства, намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу, а также работать над расширением сотрудничества является выбором Москвы и Пекина, основанным на стратегическом взаимодействии.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил готовность Китая защищать правду об истории Второй мировой войны вместе с РФ.