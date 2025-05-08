Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны

Китай готов с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. Об этом 8 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Сегодня, перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире, Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил он.

Си Цзиньпин также выразил готовность вместе с РФ стоять на страже авторитета и позиций ООН, решительно отстаивать права и интересы двух государств и всех развивающихся стран, а также сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию.

Председатель КНР подчеркнул, что поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для двух стран.

Также на встрече с китайским коллегой Путин заявил, что РФ и КНР развивают двусторонние отношения во благо народов обеих стран. По его словам, российско-китайские связи носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Глава государства поблагодарил Си Цзиньпина за визит в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

7 мая председатель КНР сообщил, что его встреча с российским лидером придаст мощный импульс развитию отношений между государствами.