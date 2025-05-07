Си Цзиньпин назвал встречу с Путиным импульсом к развитию отношений между странами

Встреча лидеров Китая и России придаст мощный импульс развитию отношений между двумя странами. Об этом 7 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

«Я встречусь с президентом [РФ Владимиром] Путиным для углубленного общения по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству, а также по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, чтобы придать мощный импульс развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху», — приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Кроме того, председатель КНР отметил, что в меняющейся международной обстановке Китай и Россия совместно будут продолжать поддерживать международный порядок и противостоять гегемонизму и политике силы.

Помимо этого, Си Цзиньпин подчеркнул, что две страны уже внесли свой вклад в поддержание стабильности и многополярности мира.

Ранее, 6 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, лидеры двух стран в ходе предстоящей встречи подпишут солидный пакет документов. Кроме того, дипломат назвала визит председателя КНР одним из центральных событий российско-китайских отношений в этом году.