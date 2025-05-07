Мадуро выразил восхищение героизмом советского народа в годы ВОВ

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 7 мая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что благодаря победе Красной армии и героизму советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) удалось спасти Европу и всё человечество.

«Я бы хотел передать вам наше особое чувство восхищения от лица народа Венесуэлы в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной ужасной войне», — сказал Мадуро.

По его словам, если бы этого не произошло, то мир вошел бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса. Он также добавил, что благодаря победе Красной армии и и героизму советских людей удалось спасти Европу. Глава Боливарианской Республики напомнил, что жертвами этой войны стали 27 млн человек из СССР.

Кроме того, на этой встрече Путин отметил, что для России годовщина победы над нацизмом является особым днем.

Ранее в этот день Мадуро прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ. После того как президент Венесуэлы вышел из самолета, его встретила российская делегация. Позднее он прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.