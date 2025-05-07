Президент Венесуэлы прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 мая прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадры прибытия главы государства публикуют «Известия».

После того как Мадуро вышел из самолета, его встретила российская делегация. Они провели небольшой разговор и пожали руки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая отметил, что, как ожидается, в Москве на параде по случаю 80-летия Победы в ВОВ будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля сообщил о том, что Мадуро посетит Москву и примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что такой визит может быть полезным для дипотношений между РФ и Венесуэлой.