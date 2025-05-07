Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале Кремля.

«В Кремле началась встреча Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро», — следует из публикации.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мадуро прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После того как президент Венесуэлы вышел из самолета, его встретила российская делегация. Они провели небольшой разговор и пожали друг другу руки.