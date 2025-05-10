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Путин указал на успешное развитие отношений РФ и Вьетнама по всем направлениям

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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев
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Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. Об этом 10 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК коммунистической партии республики То Ламом.

В качестве примера президент привел товарооборот РФ и Вьетнама, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом.

Кроме того, российский лидер отметил, что участие вьетнамских солдат в борьбе с нацистами во время Великой Отечественной войны, а также борьба Вьетнама за свою независимость способствовали укреплению двусторонних связей на протяжении многих лет.

«Сегодня они (отношения. — Ред.) развиваются успешно по всем направлениям», — подчеркнул Путин в ходе встречи.

Генсек ЦК компартии назвал Путина близким другом республики и поблагодарил за теплый прием в Москве. Он также заявил, что победа СССР над фашизмом принесла человечеству мир и процветание.

Российский лидер, в свою очередь, выразил благодарность за решение Вьетнама участвовать в мероприятиях в столице РФ по случаю 80-летия Победы.

«Хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом. Спасибо большое за этот знак внимания», — сказал он.

Также в ходе встречи стороны обсудили специальную военную операцию на Украине. То Лам выразил надежду на ее завершение в ближайшие месяцы.

Помимо этого, генсек ЦК компартии заявил о намерении обговорить с главой российского государства «некоторые актуальные стратегические вопросы».

Чувство донга: Россия и Вьетнам комплексно укрепляют сотрудничество
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7 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Вьетнам намерены вести совместную работу над созданием современной архитектуры равной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он добавил, что Москва и Ханой продолжают практическое сотрудничество, несмотря на сложную международную обстановку и антироссийские санкции со стороны США и других государств.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 апреля отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Помимо этого, она рассказала об устойчивом росте взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также о развитии сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

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