Матвиенко отметила надежность Вьетнама в качестве партнера России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы. Политики провели переговоры на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте 6 апреля.

«Вьетнам многие годы и десятилетия — наш самый близкий и надежный партнер в Юго-Восточной Азии. Очень дорожим дружескими связями с Вьетнамом», — сказала Матвиенко в беседе с вьетнамским коллегой.

В ходе встречи стороны отметили высокую интенсивность политических контактов между Москвой и Ханоем. Матвиенко и Чан Тхань Мин также обратили внимание на устойчивый рост взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

«Высказано намерение на парламентском уровне содействовать реализации двусторонних экономических и энергетических проектов, взаимодействию в области образования и подготовки кадров, туристическим обменам», — сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Ранее, в январе, РФ и Вьетнам подписали комплексный план по развитию сотрудничества до 2030 года по итогам визита российской правительственной делегации в Ханой. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, эта программа должна поспособствовать утроению взаимного товарооборота до $15 млрд. Также планируется нарастить совместную работу двух стран в сфере туризма.