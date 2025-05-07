Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР

Россия и Вьетнам намерены вести совместную работу над созданием современной архитектуры равной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 7 мая говорится в статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Москва и Ханой твердо привержены созданию в АТР адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, опирающейся на общепризнанные нормы международного права», — говорится в материале статьи, опубликованной на сайте ведомства.

Лавров уточнил, что формирование некоторыми государствами в АТР узконаправленных блоковых альянсов вызывает у сторон тревогу.

Кроме того, глава МИД РФ выразил благодарность Вьетнаму за «сбалансированную позицию» в вопросе конфликта на Украине. По его словам, для решения данной проблемы необходимо устранение ее первопричин.

Он добавил, что Москва и Ханой продолжают практическое сотрудничество, несмотря на сложную международную обстановку и антироссийские санкции со стороны США и других государств. По его словам, товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2024 году увеличился на 20,2%.

Помимо этого, министр иностранных дел заявил, что в РФ гордятся взаимодействием между государствами в промышленной, топливно-энергетической сферах и многих других. Он уточнил, что стороны планируют продолжать работу для реализации потенциала всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 апреля отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Помимо этого, она рассказала об устойчивом росте взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также о развитии сотрудничества двух стран в сфере энергетики.