Путин отметил вклад Кубы в дело борьбы с нацизмом

Куба внесла большой вклад в борьбу с нацизмом. Об этом в среду, 7 мая, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем.

Российский лидер также поблагодарил гостя за приезд в Москву.

«В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ без всякого преувеличения принял участие в отражении нацистской агрессии», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что кубинские добровольцы воевали вместе с советскими солдатами, в том числе под Ленинградом. Также, по словам президента РФ, очень символично, что приезд Диас-Канеля совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений между Кубой и СССР.

В свою очередь, глава Кубы призвал рассказывать настоящую правду о Великой Отечественной войне, что, по его мнению, является лучшим способом воздать дань памяти погибшим.

Кубинский президент прибыл в Россию 4 мая. Свой визит он начал с Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Александр Беглов. Он поблагодарил Диас-Канеля за участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны и подчеркнул, что его приезд является символом нерушимой дружбы двух государств.