Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на рост товарооборота РФ и Монголии на четверть с начала 2025 года
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
Перед отправкой «Поезда Победы» на вокзале Курска прошел торжественный митинг
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Путин отметил вклад Кубы в дело борьбы с нацизмом
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

Путин отметил вклад Кубы в дело борьбы с нацизмом

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Куба внесла большой вклад в борьбу с нацизмом. Об этом в среду, 7 мая, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем.

Российский лидер также поблагодарил гостя за приезд в Москву.

«В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ без всякого преувеличения принял участие в отражении нацистской агрессии», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что кубинские добровольцы воевали вместе с советскими солдатами, в том числе под Ленинградом. Также, по словам президента РФ, очень символично, что приезд Диас-Канеля совпал с 65-летием восстановления дипломатических отношений между Кубой и СССР.

В свою очередь, глава Кубы призвал рассказывать настоящую правду о Великой Отечественной войне, что, по его мнению, является лучшим способом воздать дань памяти погибшим.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается 29 мировых лидеров

Кубинский президент прибыл в Россию 4 мая. Свой визит он начал с Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Александр Беглов. Он поблагодарил Диас-Канеля за участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны и подчеркнул, что его приезд является символом нерушимой дружбы двух государств.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025