Президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Там отметили, что губернатор Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту Пулково. В честь визита Диас-Канеля были исполнены гимны РФ и Кубы.

«Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты», — сказал Беглов.

Он поблагодарил президента Кубы за участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны и подчеркнул, что приезд Диас-Канеля является символом нерушимой дружбы двух государств.

Уточняется, что в рамках визита кубинский лидер и губернатор Санкт-Петербурга обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сферах.

Кроме того, Диас-Канель примет участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею установления дипломатических отношений между государствами, заключили в Telegram-канале администрации.

Накануне президент Кубы сообщил о своем скором прибытии в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве идет подготовка к предстоящему визиту президента Кубы. Он отметил, что визит Диас-Канеля практически совпадает по времени с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между РФ и Кубой.