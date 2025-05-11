Ушаков сообщил о завершении Путиным серии международных встреч

Президент РФ Владимир Путин завершил серию международных встреч с приехавшими в Москву главами государств. Об этом 11 мая сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Да, завершились, все завершились», — ответил Ушаков ТАСС на вопрос о четырехдневной серии встреч.

В субботу президент РФ провел семь встреч. Он переговорил с представителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии и командующим Ливийской национальной армии.

Начиная с 7 мая Путин также встретился с лидерами Венесуэлы, КНР, Сербии, Словакии, Кубы, Бразилии, Египта, Республики Конго, Монголии и Узбекистана.