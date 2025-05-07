Путин указал на рост товарооборота РФ и Монголии на четверть с начала 2025 года

Товарооборот России и Монголии за первые месяцы 2025 года вырос на четверть. Об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 7 мая, заявил по время встречи с коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Путин отметил, что отношения стратегического партнерства с Монголией — один из приоритетов российской политики. В странах активно работает механизм консультаций по линии министерств иностранных дел, налажено сотрудничество в области обороны и безопасности, развиваются контакты в культурной и образовательной сферах, подчеркнул он.

«Монголия — наш важный торговый партнер, в прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%, по итогам первых двух месяцев этого года вырос еще на 25 с лишним процентов», — заявил российский лидер.

В свою очередь, президент Монголии сообщил, что рад прибыть в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Великая Отечественная война является одной из важных побед всего человечества для установления мира и стабильности во всем мире. Это является действительно победой всего нашего человечества», — заключил Хурэлсух.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Монголии приехал в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его словам, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.