Премьер-министр Индии Моди не приедет в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом 30 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лидер Индии не приедет, <…> Индия будет представлена, но не на высшем уровне», — отметил он.

По словам Пескова, на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в столице вместе с президентом РФ Владимиром Путиным будет больше количество зарубежных представителей, в частности глав государств. Это, в свою очередь, говорит о том, что многие страны разделяют важность праздника.

У России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии, добавил Песков. Он назвал эту возможность «самой лучшей» для выстраивания отношений, в основе которых лежит взаимное уважение.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.