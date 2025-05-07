Президент Монголии прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приехал в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры его прибытия 7 мая публикуют «Известия».

В аэропорту монгольского лидера встретила российская делегация, у трапа выстроился почетный караул.

Ожидается, что в этот же день президент России Владимир Путин проведет с ним двустороннюю встречу в Кремле. Главы государств должны обсудить основные направления перспективного развития двусторонних отношений во многих сферах.

Также 7 мая в Москву для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. В аэропорту его встретила российская делегация. Они провели небольшой разговор и пожали руки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая отметил, что, как ожидается, в Москве на параде по случаю 80-летия победы в ВОВ будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.