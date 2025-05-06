Ушаков анонсировал прибытие лидеров 29 стран на 9 Мая в Москву

Ожидается, что в Москве на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран. Об этом 6 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в Москву приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии.

Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне. Также на мероприятии будут присутствовать генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, а также президент Нового банка развития и представители других организаций.

Кроме того, в параде Победы примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белорусии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. <...> Также хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран и в частности отмечу, что будут ветераны из Израиля и Соединенных Штатов», — рассказал Ушаков.

С 7 по 10 мая пройдут три официальных визита иностранных глав государств в РФ. Всего президент РФ Владимир Путин проведет свыше 15 двухсторонних встреч и ряд бесед в формате «на ногах».

Уточняется, что 7 мая запланированы переговоры главы государства с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, главой Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая состоится официальный визит председателя КНР Си Цзиньпином. Во время него пройдет подписание межправительственных и международных документов, затем главы государств выступят перед представителями СМИ.

На 9 мая у Путина запланированы беседы с его бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, премьер-министром Сербии Александром Вучичем, узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

10 мая президент РФ проведет встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, зимбабвийским лидером Эммерсоном Мнангагвой, президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и главой Южной Осетии Аманом Гаглоевым.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.