Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5
Сюжет:

Ушаков анонсировал прибытие лидеров 29 стран на 9 Мая в Москву

Ушаков: на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ожидается, что в Москве на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран. Об этом 6 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в Москву приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии.

Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне. Также на мероприятии будут присутствовать генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, а также президент Нового банка развития и представители других организаций.

Кроме того, в параде Победы примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белорусии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. <...> Также хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран и в частности отмечу, что будут ветераны из Израиля и Соединенных Штатов», — рассказал Ушаков.

С 7 по 10 мая пройдут три официальных визита иностранных глав государств в РФ. Всего президент РФ Владимир Путин проведет свыше 15 двухсторонних встреч и ряд бесед в формате «на ногах».

Уточняется, что 7 мая запланированы переговоры главы государства с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, главой Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая состоится официальный визит председателя КНР Си Цзиньпином. Во время него пройдет подписание межправительственных и международных документов, затем главы государств выступят перед представителями СМИ.

На 9 мая у Путина запланированы беседы с его бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, премьер-министром Сербии Александром Вучичем, узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

10 мая президент РФ проведет встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, зимбабвийским лидером Эммерсоном Мнангагвой, президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и главой Южной Осетии Аманом Гаглоевым.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается более 20 мировых лидеров

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025