Путин указал на тревогу России из-за развития палестино-израильского конфликта

Россия с тревогой наблюдает за развитием палестино-израильского конфликта, гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», — заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что ситуация в Газе усугубляется из-за запрета на снабжение электроэнергией и товарами первой необходимости. Также президент РФ предложил обсудить, что «Россия могла бы дополнительно сделать для деэскалации» конфликта на Ближнем Востоке.

В ходе переговоров лидер Палестины поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь и отметил, что народ «очень ценит это».

Ранее, 5 мая, советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш рассказал об усилиях РФ в достижении взаимопонимания между палестинскими фракциями. Политик отметил, что Россия осознает необходимость объединения палестинцев для достижения высших интересов народа.