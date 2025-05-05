В Палестине рассказали о роли РФ в преодолении раскола между местными фракциями

Россия прилагает активные усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями. Об этом 5 мая заявил ТАСС советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

«Россия принимала у себя несколько встреч палестинских фракций с целью диалога, примирения и прекращения раскола. Однако эти усилия всегда тормозились непримиримой позицией [палестинского радикального движения] ХАМАС и его неприятием национального единства», — сообщил Хаббаш.

По словам советника, у России есть понимание национальных основ палестинского примирения, и Москва продолжает прилагать все усилия для достижения взаимопонимания между фракциями на правильных основах.

Хаббаш добавил, что Россия понимает необходимость объединения палестинцев для достижения высших интересов палестинского народа.

Ранее, 29 апреля, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал о повестке переговоров президента России Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса. По словам Нофаля, на встрече лидеры обсудят обстановку в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающиеся израильские атаки и гуманитарную ситуацию.