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В Палестине рассказали о роли РФ в преодолении раскола между местными фракциями

Советник аль-Хаббаш: РФ играет важную роль в преодолении раскола в Палестине
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Россия прилагает активные усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями. Об этом 5 мая заявил ТАСС советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

«Россия принимала у себя несколько встреч палестинских фракций с целью диалога, примирения и прекращения раскола. Однако эти усилия всегда тормозились непримиримой позицией [палестинского радикального движения] ХАМАС и его неприятием национального единства», — сообщил Хаббаш.

По словам советника, у России есть понимание национальных основ палестинского примирения, и Москва продолжает прилагать все усилия для достижения взаимопонимания между фракциями на правильных основах.

Хаббаш добавил, что Россия понимает необходимость объединения палестинцев для достижения высших интересов палестинского народа.

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Ранее, 29 апреля, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал о повестке переговоров президента России Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса. По словам Нофаля, на встрече лидеры обсудят обстановку в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающиеся израильские атаки и гуманитарную ситуацию.

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