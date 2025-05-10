Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией

Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией в экономической и гуманитарной сферах. Об этом 10 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским лидером Бадрой Гунбой в Кремле.

«Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области, это имеет в виду и образование, здравоохранение, и, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков», — сказал он.

Российский лидер отметил, что за прошлый год рост туристических потоков был значительным. Ожидается, что в 2025 году он увеличится минимум на 7%. Путин также подчеркнул важность открытия аэропорта в Абхазии.

«Хочу еще раз поздравить вас, весь народ Абхазии с праздником, с Днем Победы. Вы вчера принимали участие во всех мероприятиях. Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую Победу», — поздравил российский лидер абхазского президента и народ республики с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Он напомнил, что более 55 тыс. человек участвовали в боях, из которых 17,5 тыс. погибли, не вернулись с фронта. Звания Героев Советского Союза получили 23 уроженца Абхазии, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

Первый за 30 лет регулярный рейс из России в Абхазию приземлился в Сухуме 1 мая. Пассажиров исторического рейса ждал концерт с участием российских и абхазских артистов. Их выступления были посвящены дружбе двух народов, а также юбилею Победы в Великой Отечественной войне.