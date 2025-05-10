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Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии

Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию — Путин
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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин 10 мая в ходе встречи в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым заявил, что Россия будет делать всё возможное для поддержки республики.

«Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать Южную Осетию», — отметил Путин.

По его словам, особое внимание будет уделено вопросам безопасности в республике. Путин отметил, что это направление является «чрезвычайно важным».

Кроме того, он подчеркнул, что Россия также намерена осуществлять поддержку Южной Осетии по направлениям экономики, социальной сферы, здравоохранения и образования.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил мужество и героизм жителей Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). По его словам, на душу населения в республике больше всего героев СССР.

«Не случайно, если смотреть на душу населения Южная Осетия занимает первое место по количестве Героев Советского Союза. Осетины сражались мужественно, героически, без всякого преувеличения», — сказал Путин.

Аланов в свою очередь заявил, что высоко ценит особые отношения между сторонами. Он уточнил, что Южная Осетия всегда готова поддержать решения РФ.

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 20 апреля сообщил о том, что каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия президент РФ пообещал выделить по 1 млн рублей из резервного фонда. Как проинформировал Кириенко, средства выделяются в связи с 80-летием Победы в Великой Ответственной войне (ВОВ).

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