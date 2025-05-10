Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин 10 мая в ходе встречи в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым заявил, что Россия будет делать всё возможное для поддержки республики.

«Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать Южную Осетию», — отметил Путин.

По его словам, особое внимание будет уделено вопросам безопасности в республике. Путин отметил, что это направление является «чрезвычайно важным».

Кроме того, он подчеркнул, что Россия также намерена осуществлять поддержку Южной Осетии по направлениям экономики, социальной сферы, здравоохранения и образования.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил мужество и героизм жителей Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). По его словам, на душу населения в республике больше всего героев СССР.

«Не случайно, если смотреть на душу населения Южная Осетия занимает первое место по количестве Героев Советского Союза. Осетины сражались мужественно, героически, без всякого преувеличения», — сказал Путин.

Аланов в свою очередь заявил, что высоко ценит особые отношения между сторонами. Он уточнил, что Южная Осетия всегда готова поддержать решения РФ.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 20 апреля сообщил о том, что каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия президент РФ пообещал выделить по 1 млн рублей из резервного фонда. Как проинформировал Кириенко, средства выделяются в связи с 80-летием Победы в Великой Ответственной войне (ВОВ).