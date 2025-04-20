Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

Каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия президент РФ Владимир Путин пообещал выделить по 1 млн рублей из резервного фонда. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе беседы с журналистами в Цхинвале в воскресенье, 20 апреля.

Как проинформировал Кириенко, средства выделяются в связи с 80-летием Победы в Великой Ответственной войне (ВОВ).

«Сегодня светлый праздник Пасхи, <…> но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. Это средства как раз в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев», — цитирует его ТАСС.

Кириенко подчеркнул также, что народ Южной Осетии продемонстрировал в годы ВОВ настоящие героизм, решительность и верность своей стране, мужественно готов был встать на защиту Родины.

«И в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии — плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину», — резюмировал политик.

Кириенко находится в Южной Осетии с официальным визитом с прошлого дня. Он поговорил с местной администрацией, побывал на пасхальной службе в храме Святой Троицы в сопровождении президента республики Алана Гаглоева, а также посетил памятники погибшим героям Великой Отечественной.

Ранее, 16 апреля, Кириенко был назначен на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства. Это следует из указа, подписанного президентом.