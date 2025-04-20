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Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей
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Фото: ТАСС/Узаков Сергей
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Каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия президент РФ Владимир Путин пообещал выделить по 1 млн рублей из резервного фонда. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе беседы с журналистами в Цхинвале в воскресенье, 20 апреля.

Как проинформировал Кириенко, средства выделяются в связи с 80-летием Победы в Великой Ответственной войне (ВОВ).

«Сегодня светлый праздник Пасхи, <…> но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. Это средства как раз в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев», — цитирует его ТАСС.

Кириенко подчеркнул также, что народ Южной Осетии продемонстрировал в годы ВОВ настоящие героизм, решительность и верность своей стране, мужественно готов был встать на защиту Родины.

«И в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии — плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину», — резюмировал политик.

Кириенко находится в Южной Осетии с официальным визитом с прошлого дня. Он поговорил с местной администрацией, побывал на пасхальной службе в храме Святой Троицы в сопровождении президента республики Алана Гаглоева, а также посетил памятники погибшим героям Великой Отечественной.

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Ранее, 16 апреля, Кириенко был назначен на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства. Это следует из указа, подписанного президентом.

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