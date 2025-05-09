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Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений двух стран

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 9 мая во время переговоров с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой отметил взаимную работу по укреплению отношений между двумя государствами.

«Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы предыдущие и в России, и в Бразилии. Они всегда проходили в такой хорошей дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам за предыдущие годы нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странам. В предыдущий раз вы приезжали в Россию, как я сказал, уже давно, 15 лет назад», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно. Поддерживаются контакты на высоком уровне, развивается двусторонняя торговля.

«Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок, а Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров», — добавил Путин.

Президент Бразилии, в свою очередь, подчеркнул, что его визит в РФ направлен в том числе на усиление партнерства с Россией.

«В Бразилии политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. <...> Мы заинтересованы обсудить сферу военную, космическую, научно-экономическую, образовательную. И прежде всего — вопрос энергии», — сказал Лула да Силва.

Среди прочих вопросов лидеры обсудили и экономическое партнерство. Лула да Силва отметил, что в настоящее время политика президента США Дональда Трампа «закапывает» вопрос свободной торговли.

«Тарифная политика [Трампа] для всех стран закапывает вопрос о свободной торговле, вопрос об усилении многосторонности и закапывает также уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать. Мой визит сегодня — он направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства», — заявил бразильский лидер.

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Лула да Силва посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме него в РФ прилетели лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и многие другие.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.

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