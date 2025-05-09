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Путин пообещал сделать всё возможное для восстановления отношений со Словакией

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«В ходе нашей встречи в декабре 2024 года мы договорились, что правительство под Вашим руководством предпримет усилия для восстановления двустороннего взаимодействия. По сути, это ваша позиция. Мы, конечно, это поддерживаем. Со своей стороны в этом направлении сделаем все, что от нас зависит», — сказал Путин.

Он отметил, что в последние годы связи между РФ и Словакией оказались заморожены из-за действий словацких властей и их следованию линии «коллективного Запада». Путин также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на сложности возникшие с прилетом.

«Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву, препятствиях логистических. Тем не менее Вы здесь. Я думаю, что те, кто пытаются Вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать», — сказал он.

Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность руководству и гражданам Словакии за их бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле. Он подчеркнул, что Россия ценит и поддерживает инициативу установить в Словакии памятник маршалу Ивану Коневу.

«Это очень благородное начинание, мы Вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы всё готовы сделать», — сказал российский лидер.

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