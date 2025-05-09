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Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы

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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени Президента РФ поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного и бесконечно дорого нам праздника. Значение события, которое знаменует День победы, неоценимо для судеб мира, но для России и для стран Содружества Независимых государств эта часть истории практически каждой нашей семьи», — сказал Путин на приеме.

Президент отметил, что важно вместе отмечать годовщину Великой Победы и вспоминать тех, кто отдал силы ради свободы страны и всего мира. Он подчеркнул, что пример солидарности и мужества в достижении общей цели остается ценным, особенно в контексте в условиях актуальности вопроса о защите суверенных прав государств и народов, их самобытности, традиций и построения системы безопасности на принципах равноправия и уважения интересов.

«Время все дальше отделяет нас от событий Второй Мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных великой победой, за то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана», — заключил Путин.

Парад Победы на Красной площади. Трансляция

В Москве 9 мая на Красной площади прошел парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

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