Парад Победы на Красной площади. Трансляция

На Красной площади в Москве 9 мая проходит парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Парад начался в 10:00 и продлится, как ожидается, около двух часов. За ним с трибун наблюдают почти три десятка иностранных лидеров.

По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, в частности — из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России Владимира Путина.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы завершает салют, который начнется 9 мая в 22:00 мск.